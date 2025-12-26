Полковник ответил, когда может начаться «генеральная битва» за Донбасс Полковник Баранец: битва за ключевые города Донбасса может начаться в январе

В январе возможна эскалация боевых действий за стратегически важные города Донбасса, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, продолжительность предполагаемых боев в этом районе будет определяться количеством переброшенных военнослужащих ВСУ.

Действительно, и по данным нашей разведки, и по сообщениям подпольщиков, и по показаниям жителей Славянска, Краматорска и Дружковки, Киев стягивает силы в эту огромную агломерацию с других направлений. Я думаю, что активная фаза боев за нее может начаться в середине января. Это может быть долго, потому что все зависит, во-первых, от количества личного состава, который туда перебрасывает Украина, и, во-вторых, от количества и качества боевой техники. В общем, предстоит генеральная битва на этом направлении, — высказался Баранец.

Он отметил, что в Славянске, Краматорске и Дружковке много надежных, толстостенных заводских зданий, оставшихся со времен СССР. По словам военного обозревателя, украинское командование сейчас активно использует этот оборонительный рубеж, выстраивая долговременные огневые точки.

Не надо быть стратегом, чтобы понять, что здесь, на этом рубеже, будет одна из глобальных битв. Для России принципиально важно полностью очистить ДНР. Здесь дело даже не в военном стратегическом смысле, а больше в политическом. Если ВС РФ возьмут эту агломерацию, то фактически выйдут на административные границы ДНР. Таким образом, мы очистим те несчастные 15% донецкой земли, о которой сейчас идет речь, когда [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) настаивает на выводе российских войск, — добавил Баранец.

Он поделился, что после освобождения Северска ВС РФ находятся всего в 36 км от Славянска. В то же время, по его словам, до Краматорска остается около 45 км, как и до Дружковки. В заключение Баранец подчеркнул, что российские войска, сохраняя стратегическую инициативу, продолжают продвижение к рубежам будущих сражений, действуя колоннами и штурмовыми группами.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ сосредоточивают силы у важных городов Донбасса — Краматорска, Дружковки и Славянска. По его словам, украинская армия усиливает позиции, готовит оборонительные рубежи и перебрасывает иностранных наемников из Колумбии.