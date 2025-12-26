Диброва призналась, когда отношения с Товстиком начались на самом деле Диброва заявила, что роман с Товстиком длится с начала 2025 года

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина подтвердила в интервью блогеру Ксении Ведущей на YouTube, что ее роман с предпринимателем Романом Товстиком начался в начале этого года. По ее словам, они с возлюбленным не афишировали свои отношения и жили раздельно.

Мы ни в коем случае не транслировали ничего, мы жили не вместе, но мы уже встречались, конечно. <...> Мы начали встречаться в начале этого года. <...> Мы собирались на Байкал. <...> Встретились, начали общаться и вот что-то поменялось и во мне и в нем в этот момент, — сказала Полина.

Ранее мать детей предпринимателя Елена в интервью Собчак предположила, что телеведущий «передал» свою жену Полину бизнесмену. Она также допустила, что Дибров мог посещать свингер-клубы вместе с ней, поскольку экс-супруга, по ее словам, не воплощала все его фантазии.

Кроме того, она в интервью блогеру рассказала, что узнала об изменах своего возлюбленного с Дибровой в аэропорту по возвращении с Алтая, куда он заказал для нее автомобиль с водителем. По ее словам, во время отдыха Товстик и Диброва, вопреки первоначальным планам, много времени проводили вместе, а не с детьми.