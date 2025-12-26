Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 15:40

Диброва призналась, когда отношения с Товстиком начались на самом деле

Диброва заявила, что роман с Товстиком длится с начала 2025 года

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина подтвердила в интервью блогеру Ксении Ведущей на YouTube, что ее роман с предпринимателем Романом Товстиком начался в начале этого года. По ее словам, они с возлюбленным не афишировали свои отношения и жили раздельно.

Мы ни в коем случае не транслировали ничего, мы жили не вместе, но мы уже встречались, конечно. <...> Мы начали встречаться в начале этого года. <...> Мы собирались на Байкал. <...> Встретились, начали общаться и вот что-то поменялось и во мне и в нем в этот момент, — сказала Полина.

Ранее мать детей предпринимателя Елена в интервью Собчак предположила, что телеведущий «передал» свою жену Полину бизнесмену. Она также допустила, что Дибров мог посещать свингер-клубы вместе с ней, поскольку экс-супруга, по ее словам, не воплощала все его фантазии.

Кроме того, она в интервью блогеру рассказала, что узнала об изменах своего возлюбленного с Дибровой в аэропорту по возвращении с Алтая, куда он заказал для нее автомобиль с водителем. По ее словам, во время отдыха Товстик и Диброва, вопреки первоначальным планам, много времени проводили вместе, а не с детьми.

Полина Диброва
Роман Товстик
отношения
Ксения Собчак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик пообещал колебания атмосферного давления в Москве
Дом без компромиссов: как окна помогают совместить тишину, свет и тепло
В Госдуме раскритиковали призыв Грэма к Вашингтону «пойти ва-банк»
В МИД России оценили тон представителей некоторых стран
Врач рассказала о симптомах мышиной лихорадки
В Крыму озвучили причину мощного пожара на объекте инфраструктуры
«Какая-то месть»: Сотникова защитила «Битву экстрасенсов» от Сафронова
Российского дипломата отправили в колонию за работу на разведку США
Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье
Товстик объяснил решение детей остаться с ним после расставания
Делал компост из геев: Санта-садовник оказался маньяком-расчленителем
Диброва призналась, когда отношения с Товстиком начались на самом деле
Женщина погибла в ДТП с микроавтобусом под Липецком
Секретное пророчество Мессинга взорвало Сеть. Что ждет мир 26 февраля?
Кто такие строительные аналитики и почему они становятся важнее прорабов
«Надо будет — сделаем»: Товстик раскрыл, женится ли он на Дибровой
Товстик впервые рассказал о разговоре с Дибровым после измены его жены
Раскрыты восемь убийств Санта-Клауса
Полковник ответил, когда может начаться «генеральная битва» за Донбасс
Нутрициолог дала советы, как привить семье здоровые пищевые привычки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.