В АТОР дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии

В АТОР дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии АТОР посоветовала туристам в Индии чаще мыть руки на фоне вируса Нипах

Ассоциация туроператоров рекомендовала туристам в Индии на фоне вспышки вируса Нипах избегать контакта с животными, мыть руки, фрукты и овощи и использовать антисептики. В Telegram-канале АТОР также указали, что карантина в стране нет.

Рекомендации туристам: избегать контакта с животными, мыть руки, фрукты и овощи, использовать антисептики, не пить воду из непроверенных источников. При симптомах — сразу к врачу, — говорится в сообщении.

Кроме того, представители ассоциации отметили, что празднования Дня Республики Индии проводятся без всяких ограничений. Так, в Калькутте состоялась открытая международная книжная выставка, собравшая огромное количество участников. Никаких специальных санитарных мероприятий для защиты здоровья жителей принято не было.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что россиянам нужно лучше мыть руки и овощи, чтобы защититься от вируса Нипах. Он отметил, что эти простые меры особенно важны во время путешествий. Он добавил, что ни лекарства, ни вакцины от этого вируса не существует.