Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 20:55

В Госдуме рассказали о едином QR-коде для всех платежей с сентября

Депутат Панеш: единый QR-код даст право выбирать приложение банка для оплаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Единый QR-код даст гражданам право самостоятельно выбирать банковское приложение для оплаты товаров и услуг, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, нововведение означает, что с осени в магазинах, кафе и других точках вместо нескольких разных QR-кодов от отдельных банков или платежных сервисов покупатели будут видеть только один стандартный код.

Этот код будет работать через общую, равноудаленную для всех участников инфраструктуру, что позволит людям самостоятельно выбирать, через какое приложение или банк совершить платеж, не сталкиваясь с ограничениями. Это должно улучшить опыт покупателей и дать им больше свободы выбора. Уверен, что развитие таких альтернативных способов оплаты, наряду с картами, создает условия для выравнивания затрат для торговых предприятий, особенно для малого и среднего бизнеса. Таким образом, переход на единый QR-код является шагом к упрощению расчетов и поддержке предпринимательства, делая процесс оплаты более удобным и современным для всех участников рынка, ― объяснил Панеш.

Парламентарий пояснил, что с 1 сентября изменится привычный процесс оплаты с помощью QR-кодов. Теперь все банки будут обязаны использовать единый, универсальный QR-код при любых переводах денег, добавил он.

Это решение принято на уровне федерального закона и направлено на то, чтобы сделать оплату максимально простой и удобной для каждого человека, а также поддержать развитие честной конкурентной среды в финансовой сфере, ― резюмировал Панеш.

Ранее Банк России анонсировал выпуск памятной серебряной монеты номиналом два рубля, посвященной 200-летию со дня рождения писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина. На ее оборотной стороне будет изображен портрет автора и фигуры градоначальников из «Истории одного города».

Каплан Панеш
депутаты
Госдума
законы
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гостей московского ресторана эвакуировали из-за возгорания
В массовом ДТП в Ленобласти пострадал ребенок и четверо взрослых
Младенец стал неизлечимым инвалидом из-за халатности врачей в Петербурге
Мощные снегопады в Японии стали причиной человеческих жертв
В АТОР дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии
Онищенко раскрыл простой секрет защиты от вируса Нипах
Семья Политковской спокойно отнеслась к уничтожению памятной таблички
В Адыгее раскрыли последствия удара БПЛА
Петербург встал в «королевских пробках» из-за визита монарха одной страны
В США напомнили Дании о скандале в Гренландии
Власти Петербурга объявили желтый уровень погодной опасности
Жители Украины нашли способ пережить блэкауты
Американец сделал предложение руки и сердца под водой среди акул
В Госдуме рассказали о едином QR-коде для всех платежей с сентября
Появились подробности романа россиянки с переплывшим Атлантику американцем
В КНР испытали новый вид беспилотника
«Гарантирована на 100 процентов»: в МИД оценили безопасность России
СФР опубликовал полную инструкцию по получению накопительной пенсии
Пассажиры сломавшейся электрички в Нижнем Новгороде шли пешком по морозу
Конфликт между российской семьей и туристами в Египте завершился миром
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока
Семья и жизнь

Лучше риса и гречки! Готовим булгур на гарнир — все о главной крупе востока

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.