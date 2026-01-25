В Госдуме рассказали о едином QR-коде для всех платежей с сентября

Единый QR-код даст гражданам право самостоятельно выбирать банковское приложение для оплаты товаров и услуг, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, нововведение означает, что с осени в магазинах, кафе и других точках вместо нескольких разных QR-кодов от отдельных банков или платежных сервисов покупатели будут видеть только один стандартный код.

Этот код будет работать через общую, равноудаленную для всех участников инфраструктуру, что позволит людям самостоятельно выбирать, через какое приложение или банк совершить платеж, не сталкиваясь с ограничениями. Это должно улучшить опыт покупателей и дать им больше свободы выбора. Уверен, что развитие таких альтернативных способов оплаты, наряду с картами, создает условия для выравнивания затрат для торговых предприятий, особенно для малого и среднего бизнеса. Таким образом, переход на единый QR-код является шагом к упрощению расчетов и поддержке предпринимательства, делая процесс оплаты более удобным и современным для всех участников рынка, ― объяснил Панеш.

Парламентарий пояснил, что с 1 сентября изменится привычный процесс оплаты с помощью QR-кодов. Теперь все банки будут обязаны использовать единый, универсальный QR-код при любых переводах денег, добавил он.

Это решение принято на уровне федерального закона и направлено на то, чтобы сделать оплату максимально простой и удобной для каждого человека, а также поддержать развитие честной конкурентной среды в финансовой сфере, ― резюмировал Панеш.

