25 января 2026 в 21:40

Семья Политковской спокойно отнеслась к уничтожению памятной таблички

Муж Политковской: семья не планирует действий из-за снятия таблички

Анна Политковская Анна Политковская Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press
Семье убитой журналистки Анны Политковской известно об уничтожении памятной таблички на Лесной улице в Москве, заявил ее бывший муж Александр Политковский в беседе с РБК. По его словам, предпринимать какие-либо действия родственники не намерены.

Конечно, известно. Предпринимать ничего не собираюсь. Да и мои дети, скорее всего, ситуацию оценивают спокойно. Хотя я с ними этот вопрос не обсуждал, — сказал Политковский.

Муж журналистки отметил, что знак много лет никому не мешал, а его уничтожение, по его словам, лишь возвращает в информационное поле сам факт убийства его бывшей жены. В ГУ МВД по Москве сообщили, что информация о снятии таблички в полицию не поступала.

Ранее в Москве в третий раз разбили мемориальную доску Политковской. Вандалы также убрали часть принесенных цветов. Впервые табличку уничтожили 18 января. После этого активисты дважды восстанавливали ее, но каждый раз ее снова повреждали.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов призвал ввести реальные сроки лишения свободы за вандализм. По его словам, такие действия оскорбляют нравственные устои общества, не имеют отношения к патриотизму и ведут к расколу.

Анна Политковская
Москва
памятники
семья
