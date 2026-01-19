«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал сажать в тюрьму за вандализм. По его словам, разрушение мемориальной доски журналистке Анне Политковской в Москве — это действие, оскорбляющее базовые нравственные устои общества.

Разрушение мемориальной доски Политковской вызывает глубокое возмущение и не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Независимо от нашего личного отношения к тем или иным людям или их профессиональной деятельности, память об ушедшем из жизни человеке, воплощенная в мемориальном знаке, должна быть священна. Подобные действия оскорбляют нравственные устои нашего общества. Я считаю необходимым инициировать серьезное общественное обсуждение и обратиться к законодателям с предложением ужесточить наказание за такие деяния. Речь должна идти не только о значительных штрафах, но и о реальных сроках лишения свободы, — высказался Иванов.

Он отметил, что акт вандализма не имеет ничего общего с гражданской позицией или патриотизмом, а является проявлением разрушительной агрессии. По его мнению, подобные попытки силой стереть память из городского пространства ведут к расколу в обществе, а это является недопустимым.

Разрушение мемориальной доски Политковской не имеет ничего общего с подлинным патриотизмом или гражданской позицией. Настоящая любовь к родине и забота о ее благе всегда зиждется на уважении, в том числе к нашей сложной и многогранной истории и всем ее страницам. Разрушение памятных знаков, попытка силой стереть чью-либо память из городского пространства — это путь разрушения, а не созидания. Это проявление той самой нетерпимости и агрессии, которые ведут к расколу в обществе, чего мы допустить не можем, — резюмировал Иванов.

Ранее бывший депутат муниципального округа Зюзино Александр Замятин заявил, что вандалы уничтожили мемориальную доску Политковской на Лесной улице. Журналистку застрелили в 2006 году в лифте дома, в котором она проживала.