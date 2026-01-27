Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 17:06

Память журналистки Политковской снова оказалась под угрозой

Мемориальная доска журналистке Политковской была сорвана в седьмой раз

Анна Политковская Анна Политковская Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press
Мемориальная доска, посвященная журналистке Анне Политковской, была сорвана в Москве в седьмой раз, информирует Telegram-канал «Осторожно, новости». Табличку разместили на стене дома, расположенного на Лесной улице. Именно в этом доме была убита Политковская.

Доска просуществовала всего около одних суток. Ее установили ночью, а на следующий день уже сорвали.

Уничтожение памятных знаков, установленных в честь журналистки, продолжается в течение девяти дней. Первый инцидент произошел 18 января. Тогда была разбита оригинальная мраморная табличка. На следующий день на ее месте появилась временная замена с текстом: «В этом доме жила и была злодейски убита 7 октября 2006 года Анна Политковская». Эту табличку также сорвали спустя сутки.

Бывший супруг Политковский Александр заявлял, что семье погибшей журналистки известно о неоднократном уничтожении памятной таблички на Лесной улице в Москве. Он также сообщил, что родственники не планируют предпринимать каких-либо активных действий в связи с этим инцидентом. Бывший муж журналистки отметил, что этот памятный знак на протяжении многих лет никому не мешал.

