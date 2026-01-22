Мемориальная доска Политковской в третий раз не выдержала натиска вандалов

В Москве вандалы в третий раз разбили мемориальную доску на доме убитой в 2006 году журналистки Анны Политковской на улице Лесной, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, у таблички также убрали часть цветов, которые москвичи принесли ранее.

В материале говорится, что первый раз мемориальную доску разбили 18 января. После этого активисты повесили новую табличку, но спустя сутки ее опять сорвали. В этот же день на доме разместили третью доску подряд.

Ранее сообщалось, что мужчина, разбивший мемориальную доску на доме Политковской, не признал своей вины. Согласно судебным материалам, он уверяет, что все произошло случайно, когда он решил убрать мусор и выкинуть увядшие цветы рядом с памятной табличкой.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал сажать в тюрьму за вандализм. По его словам, разрушение мемориальной доски Политковской — это действие, оскорбляющее базовые нравственные устои общества.