Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 16:24

Мемориальная доска Политковской в третий раз не выдержала натиска вандалов

Вандалы в третий раз разбили мемориальную доску на доме Политковской в Москве

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Москве вандалы в третий раз разбили мемориальную доску на доме убитой в 2006 году журналистки Анны Политковской на улице Лесной, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». По его информации, у таблички также убрали часть цветов, которые москвичи принесли ранее.

В материале говорится, что первый раз мемориальную доску разбили 18 января. После этого активисты повесили новую табличку, но спустя сутки ее опять сорвали. В этот же день на доме разместили третью доску подряд.

Ранее сообщалось, что мужчина, разбивший мемориальную доску на доме Политковской, не признал своей вины. Согласно судебным материалам, он уверяет, что все произошло случайно, когда он решил убрать мусор и выкинуть увядшие цветы рядом с памятной табличкой.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал сажать в тюрьму за вандализм. По его словам, разрушение мемориальной доски Политковской — это действие, оскорбляющее базовые нравственные устои общества.

Россия
Москва
дома
мемориалы
Анна Политковская
вандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Московском зоопарке выходили детеныша краснокнижного примата потто
«Народ требует крови»: проблемы Долиной не закончены? Новое дело
Армения вошла в Совет мира по спецусловию
«Она высокомерная»: что говорят соседи Долиной по подмосковному Славино
Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России
Сын Золотовицкого поделился болью на девятый день после смерти отца
В России объявили в розыск бежавшую поэтессу
Жена Алдонина поздравила своего тяжелобольного супруга с 46-летием
Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии
В Госдуме высказались о пилоте, посадившем самолет на пшеничное поле
Построившая яхту Bayesian требует огромную сумму от вдовы Линча
Посадка самолета в поле принесла миллиарды «Уральским авиалиниям»
Трое подростков жестоко избили пенсионера в российском регионе
Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
«Поприкалывались и хватит»: ИП отказался от торгов за московский аэропорт
«Реал» вновь возглавил рейтинг самых доходных футбольных клубов мира
Юрист объяснил, может ли начальство запретить телефоны на работе
Резонансная история ползающей на четвереньках пенсионерки дошла до властей
Аромат на весь дом — готовим утку с яблоками в духовке
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.