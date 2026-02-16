Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 09:31

Журналистке «Дождя» Котрикадзе вынесли приговор

Суд приговорил Котрикадзе к восьми годам тюрьмы за военные фейки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Головинский суд Москвы вынес заочный приговор журналистке «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерине Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), осудив ее на восемь лет лишения свободы за распространение военных фейков, передает ТАСС. Обвинение ранее требовало заочно приговорить ее к девяти годам тюрьмы.

Назначить Котрикадзе наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с запретом заниматься администрированием сайтов на четыре года. Указанное наказание считать заочным, — сказали в суде.

Ранее суд ужесточил приговор журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), запретив ему в течение трех лет администрировать сайты. Блогер был наказан за несоблюдение обязанностей иноагента. Апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора, изменив приговор, вынесенный в ноябре 2025 года. Ходатайство защиты не было принято во внимание.

До этого Московский городской суд подтвердил приговор блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), оставив в силе решение о восьми годах лишения свободы без права на обжалование. Апелляция защиты была отклонена, приговор вступил в силу.

