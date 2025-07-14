Журналиста СМИ-иноагента планируют объявить в международный розыск СК возбудил дело против журналиста Кузнеца и готовится объявить его в розыск

СК России возбудил уголовное дело об участии в нежелательной организации против журналиста интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Дмитрия Кузнеца, сообщает пресс-служба ведомства. Также рассматривается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Возбуждено уголовное дело в отношении корреспондента интернет-издания, признанного нежелательной организацией на территории Российской Федерации, Дмитрия Кузнеца, — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант покинул Россию, но продолжил участвовать в деятельности нежелательной организации. Отмечается, что в этом году были опубликованы шесть аудиозаписей с участием Кузнеца, где он сообщал о российских экономических, политических и социальных процессах. Ему грозит до четырех лет колонии.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы оштрафовал журналистку Лилию Яппарову за сотрудничество с «Медузой». Ее признали виновной в участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ), размер штрафа составил 15 тысяч рублей.