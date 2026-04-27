«Активное вмешательство»: в ГД раскрыли, как СМИ-иноагенты очернят выборы Пискарев: СМИ-иноагенты будут вмешиваться в российские выборы

Иноагентские СМИ готовятся к активному вмешательству в выборы, сообщил в Telegram-канале председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Ожидаются попытки дискредитации кандидатов из числа участников специальной военной операции и итогов голосования в Донбассе и Новороссии, пояснил он.

К активному вмешательству в выборы готовят и СМИ-иноагентов. Особое внимание будет уделено выборам в воссоединенных с Россией регионах, итоги которых попытаются объявить «нелегитимными». Кроме того, ожидаются попытки дискредитации кандидатов — участников СВО, — сказал Пискарев.

Депутат отметил, что европейские некоммерческие организации, признанные в РФ нежелательными, ищут среди русскоязычных граждан тех, кто готов выступить в роли «электоральных экспертов» для распространения заведомо ложной информации о ходе избирательной кампании. Он добавил, что отдельных лиц будут привлекать к незаконной агитации, противоправным действиям и провокациям на избирательных участках.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что уверен, что на выборах в Государственную думу российские граждане сделают выбор в пользу созидательных идей, патриотически настроенных деятелей и людей, показывающих конкретные результаты. Глава государства подчеркнул, что любые попытки посеять рознь внутри общества и нарушить его стабильность будут решительно пресечены.