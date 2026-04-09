Экс-корреспондента СМИ-иноагента обвинили в госизмене

09 апреля 2026 в 09:53

Экс-корреспондента «Радио Свободная Европа» обвинили в госизмене за помощь СБУ

Экс-корреспондента «Радио Свободная Европа» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) обвинили в госизмене за сотрудничество с СБУ, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ. Он задержан.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Забайкальском крае пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1960 г. р., причастного к совершению государственной измены, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, он вступил в подконтрольное СБУ Telegram-сообщество и передавал украинской стороне данные о местном издании, освещающем спецоперацию, а также информацию об одном из объектов критической инфраструктуры региона. Это, как утверждает ФСБ, могло быть использовано для организации кибератак.

Ранее в Крыму суд приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. Женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева.

До этого Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Осужденный установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и передал им сведения, касающиеся деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края.

Регионы
Забайкальский край
ФСБ
СМИ-иноагенты
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

