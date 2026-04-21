Путин положился на россиян перед выборами в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что россияне на выборах в Госдуму отдадут предпочтение конструктивным идеям, патриотам и людям дела. Попытки раскола и дестабилизации общества будут пресечены, подчеркнул глава государства церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела, — отметил российский лидер.

Глава государства также отметил, что противники России используют любые возможности, чтобы дестабилизировать обстановку в стране перед выборами. По его словам, процесс голосования пройдет в непростых условиях.

До этого председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод сообщил, что электоральные эксперты и общественные наблюдатели пройдут обучение по противодействию дипфейкам перед выборами 2026 года в Госдуму. По его словам, из-за усиления информационных провокаций требуется как регулирование использования ИИ в избирательном процессе, так и дополнительная подготовка всех участников избирательного процесса.