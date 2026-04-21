«Использовать любые возможности»: Путин раскрыл важную угрозу для выборов Путин: противники России будут дестабилизировать обстановку перед выборами в ГД

Противники России используют любые возможности, чтобы дестабилизировать обстановку в стране перед выборами, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение». По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, процесс голосования пройдет в непростых условиях.

Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовем, а точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества, — сказал глава государства.

Путин также выразил уверенность, что россияне на выборах в Госдуму отдадут предпочтение конструктивным идеям, патриотам и людям дела. Попытки раскола и дестабилизации общества будут пресечены, подчеркнул президент.

Выборы в Госдуму девятого созыва предварительно намечены на 20 сентября этого года. Указ российского лидера о назначении голосования должен появиться в период с 1 по 21 июня. В ЦИК пояснили, что такой период определяется правилами исчисления сроков избирательных действий.