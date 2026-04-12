В России начали готовиться к войне с дипфейками на выборах в Госдуму

Общественных наблюдателей стали учить выявлению дипфейков перед выборами в ГД

Электоральные эксперты и общественные наблюдатели пройдут обучение по противодействию дипфейкам перед выборами 2026 года в Госдуму, сообщил ТАСС председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод. По его словам, из-за усиления информационных провокаций требуется как регулирование использования ИИ в избирательном процессе, так и дополнительная подготовка всех участников избирательного процесса.

Ассоциация НОМ запланировала большое количество учебно-методических семинаров для общественных наблюдателей, электоральных экспертов. Будут и выезды в регионы, проведение круглых столов, будут и онлайн-мероприятия, посвященные информационной безопасности, — рассказал собеседник агентства.

Брод отметил, что к моменту голосования за депутатов девятого созыва Госдумы возрастет число поддельных видео и провокаций. В связи с этим необходимо не только совершенствовать законодательство, регулирующее ИИ в избирательном процессе, но и готовить кадры — от членов УИК до силовиков.

Ранее сообщалось, что аферисты научились подделывать видео с лицами знакомых при помощи технологии дипфейк. Как рассказывал руководитель группы антифрода Андрей Будилов, раньше для качественной подделки требовалось дорогое оборудование, а сегодня для этого нужна лишь подписка на программу.