12 февраля 2026 в 12:30

Известному иноагенту ужесточили приговор

Суд запретил Дудю администрировать сайты на три года

Юрий Дудь Юрий Дудь Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Суд ужесточил приговор журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), запретив ему на три года администрирование сайтов, сообщила столичная прокуратура. Блогера наказали за уклонение от обязанностей иноагента.

Апелляционным определением суда Дудю назначено дополнительное наказание. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на три года, — говорится в сообщении.

Судьи приняли решение удовлетворить ходатайство прокурора апелляционной инстанции и внести изменения в приговор Дую, первоначально вынесенный в ноябре 2025 года. При этом жалоба представителей защиты была отклонена судом.

Ранее суд в Москве заочно приговорил Дудя к одному году и 10 месяцам в колонии. Наказание озвучено в рамках уголовного дела по статье об уклонении от выполнения обязанностей иностранных агентов. В течение года блогер дважды привлекался к административной ответственности за нарушения закона.

