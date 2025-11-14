Дудя заочно отправили в тюрьму на два года

Дудя заочно отправили в тюрьму на два года Суд заочно приговорил Дудя к году и 10 месяцам колонии

Суд в Москве принял решение о заочном приговоре для журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в виде одного года и 10 месяцев заключения в колонии, сообщает ТАСС. Московский суд сегодня, 14 ноября, рассматривал уголовное дела в отношении блогера по статье об уклонении от выполнения обязанностей иностранных агентов.

Обвиняемый Дудь признан виновным, судом ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии общего режима заочно, — сказали в суде.

Уголовное производство в отношении Дудя было передано в судебные органы еще в прошлом месяце. Журналисту предъявлено обвинение в систематическом уклонении от выполнения обязанностей иностранных агентов. Обвинительное заключение по делу получило утверждение Басманной межрайонной прокуратуры. В течение года Дудь дважды привлекался к административной ответственности за нарушения закона.

До этого СМИ писали, что выручка зарубежной компании блогера показала существенное отставание от прежних российских показателей. Показатель достиг €751 тыс. (свыше 70,7 млн рублей), что почти вдвое ниже доходов в России за 2021 год.