Французская роскошь за 20 минут: мидии в сливочно-винном соусе с чесноком

Мидии в белом вине — тот редкий случай, когда домашний ужин выглядит как подача в хорошем бистро. Нежное мясо моллюсков пропитывается паром из вина, чеснока и масла, и в тарелке оказывается легкое, ароматное блюдо с характером. Такие блюда с алкоголем радуют тем, что вкус яркий, но без тяжести.

Подготовьте ингредиенты:

1 кг морского деликатеса в ракушках;

200 мл вина (сухого, белого);

1 небольшую луковку шалота;

2 зубчика чесночка;

40 г сливочного маслица;

1 ч. л. мелко тертой лимонной цедры;

пару веточек петрушки;

щепотку морской соли и свежемолотый перец.

Мидии хорошо промойте и удалите все загрязнения. В широкой кастрюле растопите масло, на слабом огне прогрейте мелко нарезанный шалот и чеснок до мягкости. Влейте вино, дождитесь активного пара и выложите мидии. Накройте крышкой и готовьте 5–7 минут, иногда встряхивая посуду, пока раковины не раскроются.

Подавайте мидии сразу, щедро посыпав их лимонной цедрой и рубленой петрушкой, а соус из дна кастрюли разлейте по тарелкам. Это один из тех вариантов блюд с алкоголем, который не требует сложных техник, но всегда производит впечатление.

Не забывайте, что, хотя алкоголь в кулинарии играет роль приправы, его употребление даже в малых количествах наносит вред вашему здоровью!

