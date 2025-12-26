Новый год — 2026
Французская роскошь за 20 минут: мидии в сливочно-винном соусе с чесноком

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мидии в белом вине — тот редкий случай, когда домашний ужин выглядит как подача в хорошем бистро. Нежное мясо моллюсков пропитывается паром из вина, чеснока и масла, и в тарелке оказывается легкое, ароматное блюдо с характером. Такие блюда с алкоголем радуют тем, что вкус яркий, но без тяжести.

Подготовьте ингредиенты:

  • 1 кг морского деликатеса в ракушках;

  • 200 мл вина (сухого, белого);

  • 1 небольшую луковку шалота;

  • 2 зубчика чесночка;

  • 40 г сливочного маслица;

  • 1 ч. л. мелко тертой лимонной цедры;

  • пару веточек петрушки;

  • щепотку морской соли и свежемолотый перец.

Мидии хорошо промойте и удалите все загрязнения. В широкой кастрюле растопите масло, на слабом огне прогрейте мелко нарезанный шалот и чеснок до мягкости. Влейте вино, дождитесь активного пара и выложите мидии. Накройте крышкой и готовьте 5–7 минут, иногда встряхивая посуду, пока раковины не раскроются.

Подавайте мидии сразу, щедро посыпав их лимонной цедрой и рубленой петрушкой, а соус из дна кастрюли разлейте по тарелкам. Это один из тех вариантов блюд с алкоголем, который не требует сложных техник, но всегда производит впечатление.

Не забывайте, что, хотя алкоголь в кулинарии играет роль приправы, его употребление даже в малых количествах наносит вред вашему здоровью!

Ранее мы делились с вами рецептом быстрого салата с креветками.

