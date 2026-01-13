Забудьте оливье: салат с гребешками для праздника за 20 минут

Старый Новый год — прекрасный повод удивить близких необычным угощением, которое не отнимет у вас много времени. Лучшие блюда для встречи старого Нового года на скорую руку — это те, что готовятся быстро, но выглядят эффектно и изысканно. Салат с морскими гребешками идеально подходит для этого случая: нежный вкус моллюсков напоминает крабовое мясо, а само блюдо получается легким и сочным.​

Гребешки (250–300 г) разморозьте, промокните бумажным полотенцем и сбрызните лимонным соком (30 мл). Посолите, поперчите и оставьте на 15 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте зубчик чеснока до золотистого цвета и удалите его. В ароматном масле обжарьте гребешки по 1–2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Листья салата порвите руками, черри (100 г) разрежьте пополам, сыр (моцарелла или пармезан — 100 г) нарежьте тонкими ломтиками. Для заправки смешайте оливковое масло (50 мл) с бальзамическим уксусом (25 мл). Выложите на тарелку листья салата (листовой салат — микс или рукола — 150 г), добавьте помидоры и сыр, полейте заправкой. Сверху разместите теплые гребешки.​

Этот салат станет настоящим украшением праздничного стола и докажет, что лучшие блюда для встречи старого Нового года на скорую руку могут быть одновременно простыми и впечатляющими.

Ранее мы делились с вами рецептом салата-легенды для праздничного стола.