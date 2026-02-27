Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 11:38

В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве

Депутат Колесник: ВС РФ могут уничтожить украинские мосты за атаки на Москву

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы РФ способны разрушить украинские мосты в ответ на удары по Москве, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, за атаки на российскую столицу в первую очередь несет ответственность президент Украины Владимир Зеленский.

Москва — столица нашей родины и любимый всеми город. Поговорка была: «За нами Москва». Вот ВСУ хотят это дело изгадить. Я скажу так: если еще будут по столице лупить, Киев может распрощаться с некоторыми своими зданиями. Мы не будем бить, конечно, по мирным. Не так воспитаны. Но [Украина] получит по военным объектам, возможно, по вокзалам, по мостам так, что мало не покажется. Уже завыли, когда начали выводить под санкции объекты критической инфраструктуры. Завоют еще больше. Москву трогать не надо. Как сказал [Андрей] Вознесенский: «Чтоб вам не оторвало рук, не трожьте музыку руками», — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что в России создана высокоэффективная система противовоздушной и противоракетной обороны. По словам депутата, украинские беспилотники практически не достигают цели, а те, что все же прорываются, уничтожаются российской ПВО на подступах, преимущественно на окраинах.

Почему при отражении всех атак украинцы все равно атакуют Москву? Еще раз повторяю, потому что это олицетворение всей России. За Москву люди, сибиряки, жизнь отдавали во времена Великой Отечественной войны. Знаменитые сибирские дивизии, когда был прорыв в ноябре после парада, отбросили немцев вместе с остальными солдатами. Это Зеленский знает. И в конечном итоге, решение на применение оружия принимает президент Украины. За это они получают массированные удары по своей территории, — заключил Колесник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь нейтрализовали 95 украинских беспилотников в российских регионах, а также над Черным и Азовским морями. По информации ведомства, среди них были уничтожены пять дронов, направлявшихся к Москве.

