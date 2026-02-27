Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 10:43

Стало известно, нормально ли дарить подарки самой себе на 8 Марта

Психолог Башкин: подарки самой себе на 8 Марта говорят о самодостаточности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женщины, выбирающие подарки для себя на Международный женский день, демонстрируют высокую степень рефлексии и самодостаточности, заявил завкафедрой психологии и педагогики РУДН Евгений Башкин. По его словам, этот поступок нормален и демонстрирует заботу о себе.

Когда женщины дарят подарки себе сами — и это не так уж и плохо, это говорит о высоком уровне рефлексии, самодостаточности и заботе о себе, — сказал Башкин.

Эксперт также подчеркнул, что во время празднования Международного женского дня важно избегать искажения смысла. Психолог добавил, что истинная радость от этого дня обычно исходит от заботы и неожиданных подарков от родных и близких.

На 8 Марта каждая женщина хочет почувствовать внимание и заботу. Психолог Дарья Сальникова подчеркнула, что важно учитывать индивидуальные предпочтения при выборе подарка. По ее словам, внимание мужчины — это лучший подарок, так как оно помогает женщине ощутить себя любимой и женственной. Именно этого, в первую очередь, хотят представительницы прекрасного пола в праздничный день.

8 марта
подарки
женщины
праздники
