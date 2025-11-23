Международный муниципальный форум стран БРИКС
Быстрый салат с креветками: греческий стиль с новым акцентом

Быстрый салат с креветками: греческий стиль с новым акцентом Быстрый салат с креветками: греческий стиль с новым акцентом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Хотите удивить гостей и разнообразить привычный «Греческий» салат? Попробуйте новую трактовку с обжаренными креветками — это не только вкусно, но и очень быстро. Салат с креветками получается ярким, ароматным и отлично подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Для приготовления салата с креветками вам понадобятся:

300 г свежих креветок (очищенных)

1 огурец (средний, нарезанный кубиками)

200 г черри (разрезанных пополам)

150 г феты (крошеной)

2 ст. л. оливкового масла

1 лимон (сок и цедра)

Соль, перец по вкусу

Свежая зелень (петрушка или базилик)

Сначала обжарьте креветки на оливковом масле 2-3 минуты до золотистой корочки. Остудите. В большой миске смешайте огурцы, черри, фету и зелень. Добавьте креветки, полейте смесью оливкового масла и лимонного сока, посолите, поперчите. Перемешайте и сразу подавайте.

Такой салат с креветками — это не только красиво, но и полезно. Он отлично сочетается с белым вином или легким кефиром. Попробуйте этот вариант — и ваш «Греческий» салат станет любимым блюдом семьи.

Ранее мы делились с вами рецептом нежнейшего бананового суфле.

