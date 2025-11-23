Быстрый салат с креветками: греческий стиль с новым акцентом

Хотите удивить гостей и разнообразить привычный «Греческий» салат? Попробуйте новую трактовку с обжаренными креветками — это не только вкусно, но и очень быстро. Салат с креветками получается ярким, ароматным и отлично подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.
Для приготовления салата с креветками вам понадобятся:
300 г свежих креветок (очищенных)
1 огурец (средний, нарезанный кубиками)
200 г черри (разрезанных пополам)
150 г феты (крошеной)
2 ст. л. оливкового масла
1 лимон (сок и цедра)
Соль, перец по вкусу
Свежая зелень (петрушка или базилик)
Сначала обжарьте креветки на оливковом масле 2-3 минуты до золотистой корочки. Остудите. В большой миске смешайте огурцы, черри, фету и зелень. Добавьте креветки, полейте смесью оливкового масла и лимонного сока, посолите, поперчите. Перемешайте и сразу подавайте.
Такой салат с креветками — это не только красиво, но и полезно. Он отлично сочетается с белым вином или легким кефиром. Попробуйте этот вариант — и ваш «Греческий» салат станет любимым блюдом семьи.
