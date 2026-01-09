Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 06:04

Забудьте про майонезные салаты! Готовлю легкий вариант с креветками, вялеными томатами и чизболами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от праздничного стола, этот салат — настоящая находка. В нем много белка, полезных жиров, клетчатки и минимум углеводов. Он насыщает, не оставляя чувства тяжести, и полностью вписывается в рамки здорового рациона.

Креветки (300 г, крупные) размораживаю, очищаю от панцирей. На сковороде разогреваю оливковое масло (1 ст. л.). Обжариваю креветки по 1–2 минуты с каждой стороны до появления легкого румянца. В конце солю и перчу. Снимаю с огня и даю остыть. Творожный сыр (150 г) перекладываю в миску. Вяленые томаты (50 г) и свежий укроп (10 г) мелко режу. Добавляю к творожному сыру и тщательно перемешиваю. Мокрыми руками формирую из сырной массы небольшие шарики размером с грецкий орех. На большое сервировочное блюдо выкладываю листья руколы или салатный микс (80 г). Сверху распределяю остывшие креветки и творожные шарики. Непосредственно перед подачей посыпаю салат хрустящими сухариками (40 г) и сбрызгиваю бальзамическим кремом (20 г). Можно добавить еще немного оливкового масла и свежемолотого перца.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

