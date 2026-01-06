Атака США на Венесуэлу
Надоела колбаса в оливье? Заменяю ее на креветки! Получается легкий, изысканный салат для праздничного стола

Классический оливье — это вкусно, но предсказуемо. Замена вареной колбасы на сладковатые сочные креветки моментально преображает блюдо, делая его более праздничным, легким и современным. Все знакомые ноты сохраняются, но появляется приятный морской акцент, который оценят даже искушенные гости.

Картофель (4 шт.) и морковь (2 шт.) отвариваю в мундире до мягкости. Яйца (4 шт.) варю вкрутую 10 минут. Овощи и яйца остужаю, очищаю и нарезаю мелкими кубиками. Креветки (300 г, крупные) опускаю в кипящую подсоленную воду на 1–2 минуты, откидываю на дуршлаг и даю остыть. Очищаю от панцирей, крупные экземпляры разрезаю на 2–3 части. Соленые огурцы (3 шт.) нарезаю такими же мелкими кубиками. В просторной миске смешиваю все нарезанные ингредиенты. Добавляю консервированный зеленый горошек (1 банку, жидкость предварительно сливаю). Заправляю майонезом (около 150 г, можно смешать пополам с йогуртом) и аккуратно перемешиваю. Пробую на соль, учитывая соленость огурцов. Выкладываю салат в сервировочное блюдо, украшаю целыми креветками и веточками укропа.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
