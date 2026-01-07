Атака США на Венесуэлу
Груша, карамель и сыр бри! Готовлю салат «Янтарный». Праздничный вкус за 20 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат построен на игре противоположностей: тёплая карамельная груша встречается с холодным нежным бри, хрустящая руккола — с сочной куриной грудкой, а сладковатая медово-горчичная заправка связывает всё это цитрусовой кислинкой. Каждый укус — это маленькое открытие.

Куриную грудку (1 шт.) промываю, обсушиваю, натираю солью и перцем. На сковороде разогреваю оливковое масло. Обжариваю грудку с двух сторон до золотистой корочки и полной готовности (около 7-8 минут с каждой стороны). Выкладываю на тарелку, даю слегка остыть и нарезаю ломтиками. Грушу (1 шт., твёрдых сортов) мою, разрезаю пополам, удаляю сердцевину. На сковороде растапливаю кусочек сливочного масла, добавляю 2 ч. ложки сахара и щепотку корицы. Выкладываю половинки груши срезом вниз. Карамелизую на среднем огне 3-4 минуты, пока сахар не растворится и не образует золотистый сироп, а груша не станет мягкой. Снимаю с огня, даю немного остыть и нарезаю дольками. Для заправки в пиале смешиваю 1 ст. ложку жидкого мёда, 1 ч. ложку дижонской горчицы, 50 мл апельсинового сока и 2-3 ст. ложки оливкового масла. Взбиваю вилкой до однородной эмульсии. На большое сервировочное блюдо выкладываю горсть промытой и обсушенной рукколы. Сверху распределяю ломтики курицы, дольки карамельной груши и нарезанный на кусочки сыр бри (150 г). Поливаю салат приготовленной заправкой прямо перед подачей. По желанию можно добавить молотый чёрный перец.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
