08 января 2026 в 16:30

У заболевшей простудой школьницы нашли опухоль мозга

В Нягани врачи спасли девочку, у которой простуда оказалась опухолью мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Нягани врачи спасли 11-летнюю девочку, у которой симптомы, похожие на простуду, оказались проявлением скрытой опухоли головного мозга, написал в Telegram-канале директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов. Все началось с температуры, как при обычном ОРВИ, но утром ребенок не проснулся.

Девочку экстренно доставили в больницу, где диагностировали обширное кровоизлияние в глубинных структурах мозга, вызванное ранее не выявленной опухолью. Для спасения жизни требовалась неотложная операция. Нейрохирурги провели первый этап, установив дренаж для снижения внутричерепного давления и стабилизации состояния. Затем пациентку транспортировали из Нягани в окружную больницу Ханты-Мансийска для дальнейшего лечения.

После углубленного обследования девочке выполнили многочасовую сложнейшую микрохирургическую операцию по удалению опухоли. Уже на следующий день она пришла в сознание, а через несколько дней смогла общаться с врачами. Сейчас ребенок переведен в специализированное детское нейрохирургическое отделение для восстановительного лечения и реабилитации.

Ранее в московской клинике врачи успешно провели операцию по удалению огромной кисты у девочки-подростка. Она занимала почти всю брюшную полость и имела объем семь литров. После хирургического вмешательства пациентка потеряла 10 килограммов. Из больницы девочку выписали абсолютно здоровой.

Югра
дети
здоровье
опухоли
