05 января 2026 в 13:00

У подростка удалили гигантскую кисту

В Москве врачи удалили подростку кисту объемом семь литров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В московской клинике врачи успешно удалили девочке-подростку огромную кисту, которая занимала почти всю брюшную полость, передает РЕН ТВ. Ее объем составлял семь литров.

После хирургического вмешательства девушка потеряла 10 килограммов. Проведя тщательное обследование, врачи пришли к выводу, что опухоль не является злокачественной. Предварительный диагноз — «серозная цистаденома яичника». Спустя неделю пациентку выписали из Детской больницы Сперанского полностью здоровой.

Ранее в США у 41-летней медсестры Сьюз Лопес во время операции по удалению кисты яичника обнаружили ребенка. Мальчик развивался вне матки, и его не заметили во время УЗИ из-за новообразования внушительных размеров. Хирурги успешно провели операцию, удалили кисту и извлекли здорового ребенка весом 3,6 кг. Женщина потеряла много крови, но медицинский персонал оперативно остановил кровотечение и провел переливание.

До этого в Перми врачи провели сложную операцию на 16-й неделе беременности пациентки, которая получила тяжелые травмы при падении из окна. Кости таза женщины были раздроблены и смещены, однако обследование показало, что плод не пострадал. Благодаря профессионализму врачей и принятым мерам его удалось сохранить, а состояние матери стабилизировали без осложнений для ребенка.

