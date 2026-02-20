Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 20:50

Появились подробности о загадочной смерти 21-летнего студента УрФУ

УрФУ опроверг версию о самоубийстве найденного мертвым 21-летнего студента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Смерть студента в общежитии Уральский федеральный университет наступила из-за сердечно-сосудистого заболевания, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Представители подчеркнули, что версия о самоубийстве 21-летнего второкурсника не соответствует действительности. В УрФУ также принесли соболезнования близким молодого человека.

Согласно заключению медиков, смерть молодого человека, чье тело было обнаружено в одном из университетских общежитий, наступила в результате заболевания сердечно-сосудистой системы, — отметили в университете.

По словам соседа погибшего, он обнаружил его утром около 09:00. Он рассказал, что в начале нового учебного года юношу почти не видели на лекциях. Одногруппник признался, что запомнил его как любящего пофилософствовать человека. Одной из версии произошедшего называли суицид.

Ранее в Новосибирске 18-летний студент умер из-за лопнувшего аппендикса, его семья винит во всем врачей, поставивших неверный диагноз. Родственники погибшего обратились в Следственный комитет с заявлением о халатности медиков.

