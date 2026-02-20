Мигрант попытался ограбить девушку в метро

Мужчина попытался отобрать у девушки телефон на станции «Новаторская» в метро Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Пассажиры задержали приезжего грабителя.

На предоставленном ведомством фото видно, что мужчина вытолкнул девушку из вагона на платформу. Возбуждено дело о покушении на грабеж. Транспортная прокуратура контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что бритоголовый мужчина проник в салон красоты в Варшаве посреди ночи, где похитил сотни пучков натуральных волос, а часть из них уничтожил. Общий ущерб составил 163 тыс. фунтов стерлингов (17 млн рублей). Кража произошла еще в июле 2025 года, однако расследование завершилось недавно. Теперь вору грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого в Херсонской области пенсионер напал с игрушечным пистолетом на своего знакомого ради 750 тыс. рублей. Он запланировал нападение на 64-летнего товарища и детально изучил маршрут передвижения жертвы. Обвиняемый подготовил маску из капронового чулка и игрушечный металлический пистолет, но его задержали.