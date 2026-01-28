Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 19:33

Ограбление с игрушечным пистолетом довело пенсионера до скамьи подсудимых

В Херсонской области осудят пенсионера за разбой с игрушечным пистолетом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Херсонской области перед судом предстанет 62-летний местный житель, который напал с игрушечным оружием на своего знакомого ради крупной суммы денег, сообщили в региональном управлении МВД. Он запланировал нападение на 64-летнего товарища, зная о наличии у него более 750 тыс. рублей. В рамках плана мужчина детально изучил маршрут передвижения жертвы.

Он подготовил маску из капронового чулка и игрушечный металлический пистолет, который внешне напоминал настоящий. Нападение произошло в гаражном боксе.

Преступник пытался отобрать сумку с деньгами, но в ходе схватки ударил жертву игрушечным пистолетом по голове и телу. Владелец денег оказал сопротивление и скрылся, сохранив свои средства.

Обвиняемого заключили под стражу на время следствия. Правоохранительные органы расценили его действия как крупный разбой. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Скадовский районный суд для разбирательства. По закону грабителю может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Колпино внук избил и ограбил свою бабушку. Молодой человек похитил у пенсионерки банковскую карту и снял с нее 8 тыс. рублей. 75-летняя женщина была доставлена в больницу. Подозреваемый уже имеет пять судимостей.

