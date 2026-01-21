Полицейские задержали петербуржца за ограбление собственной бабушки

Житель петербургского Колпино ограбил и избил собственную бабушку, сообщили в пресс–службе ГУ МВД России по городу. Полиция задержала злоумышленника.

По версии следствия, 75-летнюю женщину избил и ограбил ее собственный 24-летний внук, похитив банковскую карту и сняв с нее 8 тыс. рублей. После случившегося пенсионерка была доставлена в больницу. Подозреваемый имеет пять судимостей.

Ранее двое мужчин попытались ограбить пенсионерку в подмосковной деревне Петрушино. Злоумышленники влезли в дом под покровом ночи, в одной из комнат они столкнулись с 68-летней хозяйкой дома. Вместо того чтобы сбежать, один из налетчиков достал нож и несколько раз ударил пожилую женщину, требуя выдать все накопления. Злоумышленниками оказались приезжие мужчины: 55-летний рецидивист, уже сидевший за разбой, и его 38-летний подельник с судимостью за наркотики.

До этого в Санкт-Петербурге задержали безработного жителя поселка Шушары по подозрению в ограблении магазина. Мужчина ворвался в торговое помещение на улице Веры Слуцкой. Он пригрозил персоналу ножом, схватил товар с прилавков и скрылся.