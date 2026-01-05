Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 10:35

Врачи «собрали» таз беременной пациентки после ее падения с высоты

Пермские врачи провели уникальную операцию на тазе беременной женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Врачи из Перми успешно прооперировали женщину на 16-й неделе беременности, которая получила тяжелые травмы при падении из окна второго этажа, сообщает портал 59.RU. Кости таза пациентки были раздроблены и смещены.

Несмотря на серьезность повреждений, обследование показало, что плод не пострадал, однако женщина полностью утратила способность передвигаться. Хирургическое вмешательство по восстановлению костей таза продолжалось три часа под строгим контролем специалистов разного профиля. Сложность операции заключалась в высоком риске прерывания беременности из-за наркоза и травматичности процедур.

У нас в операционной сидела бригада акушеров-гинекологов на случай, если начнутся роды, кровотечение или случится выкидыш. Но, слава богу, их помощь не потребовалась, — рассказали в больнице.

Благодаря профессионализму врачей и мерам предосторожности плод удалось сохранить, а состояние матери стабилизировать без осложнений для ребенка. Врачи отмечают, что из-за перенесенных травм и установленных металлоконструкций естественные роды женщине противопоказаны — в будущем ей предстоит плановое кесарево сечение.

Ранее нейрохирурги по кусочкам собрали позвоночник петербурженки, попавшей в автомобильную аварию в Лодейнопольском районе. Медикам удалось стабилизировать ее состояние, теперь женщине предстоит пройти курс реабилитации.

врачи
Пермь
операции
беременные
