Беременным напомнили о важности визитов к психологу Психолог Колосова: при беременности женщины нуждаются в ментальной поддержке

При беременности многие женщины нуждаются в профессиональной ментальной поддержке, заявила «Радио 1» психолог Светлана Колосова. Она пояснила, что в этот период будущие матери страдают от повышенного стресса и напряжения.

Любая женщина сталкивается со стрессом и миллионом возникающих вопросов, которые вызывают тревогу. Работа психолога сегодня — это часть комплексной помощи, где все специалисты действуют сообща. А сами консультации носят гибкий характер, — отметила Колосова.

По ее мнению, помощь психолога может пригодиться и будущим отцам. Рождение ребенка для мужчин — это такое же серьезное изменение жизни, требующее осознанного подхода и четкого плана действий, подытожила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Василина Кулиева сообщила, что с 1 марта 2026 года в России начнет свою работу единый регистр данных о беременных женщинах. Она пояснила, что новая информационная система будет собирать сведения о тех женщинах, которые встали на медицинский учет на сроке до 12 недель.