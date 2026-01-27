Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 13:26

Беременных россиянок начнут вносить в специальный список

Депутат Кулиева: в России с 1 марта заработает регистр данных о беременных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 марта 2026 года в России начнет свою работу единый регистр данных о беременных женщинах, сообщила РИА Новости депутат Василина Кулиева. Она пояснила, что новая информационная система будет собирать сведения о тех женщинах, которые встали на медицинский учет на сроке до 12 недель.

В России с 1 марта 2026 года начнет функционировать регистр данных о беременных. <...> Фактически в данном регистре будут содержаться сведения о пациентах, которым оказывается медицинская помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью, — сказала собеседница.

Также в регистр будут вносить информацию об исходе беременности и о всех случаях критических акушерских состояний. Кроме того, система будет фиксировать данные о детях, у которых были выявлены определенные патологии. Регистр вместе с этим учтет информацию о врожденных аномалиях, диагностированных уже после рождения.

Кулиева подчеркнула, что масштаб данного регистра позволит анализировать ситуацию с рождаемостью в режиме реального времени. Система поможет быстро реагировать на любые вопросы, которые требуют немедленного вмешательства со стороны органов государственной власти и представителей медицинского сообщества.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина заявила, что пренатальный скрининг для беременных женщин, входящих в группы среднего и высокого риска по рождению ребенка с хромосомными аномалиями, теперь включен в программу обязательного медицинского страхования. Данную медицинскую процедуру можно проводить, начиная с конца первого триместра беременности.

беременные
реестры
Госдума
матери
общество
