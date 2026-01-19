Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 00:48

Беременные россиянки смогут бесплатно проходить генетический скрининг

Долгушина: беременные с 2026 года смогут бесплатно пройти генетический скрининг

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Беременные со средним и высоким риском рождения ребенка с хромосомными аномалиями теперь могут делать скрининг в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина. По ее словам, процедура проводится с конца первого триместра беременности, передает ТАСС.

С 2026 года неинвазивное пренатальное тестирование включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, — отметила она.

Также в российском правительстве хотят разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности. Мера позволит узнать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе его планирования.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко заявила, что старшего ребенка необходимо активно вовлекать в подготовку к рождению младшего брата или сестры. По ее словам, это поможет первенцу легче принять новый этап в жизни семьи и снизит возможные тревоги.

Также появилась информация, что Соцфонд России обновил пенсии для 400 тыс. россиянок, воспитавших пятерых и более детей. По данным ведомства, вопрос стоит в приоритете и ведется даже в праздничные дни. При этом большую часть пенсий пересчитали без подачи заявления.

беременные
Россия
скрининг
ОМС
