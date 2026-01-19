Беременные россиянки смогут бесплатно проходить генетический скрининг

Беременные со средним и высоким риском рождения ребенка с хромосомными аномалиями теперь могут делать скрининг в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина. По ее словам, процедура проводится с конца первого триместра беременности, передает ТАСС.

С 2026 года неинвазивное пренатальное тестирование включено в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, — отметила она.

Также в российском правительстве хотят разработать и внедрить программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности. Мера позволит узнать риски рождения ребенка с наследственными заболеваниями еще на этапе его планирования.

