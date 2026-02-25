Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:28

Россиянка не дождалась очереди на кесарево сечение и потеряла ребенка

Жительница Симферополя потеряла ребенка после двухчасового ожидания операции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Симферополе 31-летняя женщина потеряла ребенка после того, как провела около двух часов в очереди на экстренное кесарево сечение, хотя медики должны были прооперировать ее в течение получаса. Пострадавшая рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что плод не шевелился примерно сутки, но врачи игнорировали ее жалобы и рекомендовали «попить сладкого чая».

В конце ноября прошлого года на 32-й неделе беременности у женщины отошли воды. Когда она поступила в перинатальный центр, анализы были хорошими, а ребенок активно шевелился. Поскольку беременность была недоношенной, врачи решили ее пролонгировать. На вторые сутки пациентка заметила, что ребенок перестал шевелиться. Ей выписали направление на УЗИ, которое показало маловодие. Женщина продолжала жаловаться на отсутствие шевеления, озноб и головную боль, однако сотрудников центра эти симптомы не заинтересовали.

При повторном обращении к доктору пациентке назначили кардиотокографию плода. Плод по-прежнему не шевелился, но врач не увидел в этом ничего критичного и посоветовал выпить чай. Спустя несколько часов из-за критического показателя краткосрочной вариабельности женщину направили на экстренное кесарево сечение. В очереди на операцию она прождала около двух часов вместо положенных 30 минут. За это время у нее начались кровянистые выделения и отошли воды зеленого цвета.

Во время операции врач сказал, что «малыш просто покакал». Ребенка спасти не удалось, а роженица получила тяжкий вред здоровью. Согласно официальным данным, причиной гибели новорожденного стал сепсис. Однако перинатальный центр не передал эту информацию в Роспотребнадзор. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

Ранее врач-гинеколог из клиники в подмосковных Люберцах отправила беременную пациентку к гадалке. Специалист посоветовал девушке снять порчу за деньги. Медик не смогла поставить ей диагноз. Вместо этого она напугала будущую мать возможным абортом и риском рождения ребенка с отклонениями.

кесарево сечение
матери
беременные
Симферополь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали лучший момент для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Новая объездная дорога появится под Петербургом
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.