Россиянка не дождалась очереди на кесарево сечение и потеряла ребенка

В Симферополе 31-летняя женщина потеряла ребенка после того, как провела около двух часов в очереди на экстренное кесарево сечение, хотя медики должны были прооперировать ее в течение получаса. Пострадавшая рассказала Telegram-каналу «Осторожно, новости», что плод не шевелился примерно сутки, но врачи игнорировали ее жалобы и рекомендовали «попить сладкого чая».

В конце ноября прошлого года на 32-й неделе беременности у женщины отошли воды. Когда она поступила в перинатальный центр, анализы были хорошими, а ребенок активно шевелился. Поскольку беременность была недоношенной, врачи решили ее пролонгировать. На вторые сутки пациентка заметила, что ребенок перестал шевелиться. Ей выписали направление на УЗИ, которое показало маловодие. Женщина продолжала жаловаться на отсутствие шевеления, озноб и головную боль, однако сотрудников центра эти симптомы не заинтересовали.

При повторном обращении к доктору пациентке назначили кардиотокографию плода. Плод по-прежнему не шевелился, но врач не увидел в этом ничего критичного и посоветовал выпить чай. Спустя несколько часов из-за критического показателя краткосрочной вариабельности женщину направили на экстренное кесарево сечение. В очереди на операцию она прождала около двух часов вместо положенных 30 минут. За это время у нее начались кровянистые выделения и отошли воды зеленого цвета.

Во время операции врач сказал, что «малыш просто покакал». Ребенка спасти не удалось, а роженица получила тяжкий вред здоровью. Согласно официальным данным, причиной гибели новорожденного стал сепсис. Однако перинатальный центр не передал эту информацию в Роспотребнадзор. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

