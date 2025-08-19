Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму

Гинеколог из подмосковной клиники отправила беременную пациентку к гадалке, передает Telegram-канал «ПОТОК». Женщине предложили снять порчу за денежное вознаграждение.

В Люберцах врач одной из клиник не смогла поставить диагноз 20-летней девушке. Она напугала ее возможным абортом и риском рождения ребенка с отклонениями. После этого медик дала контакты «проверенной» гадалки. Пациентка заплатила 5 тысяч рублей за первую встречу, но когда целительница запросила 300 тысяч, поняла, что ее обманывают.

Главврач медучреждения заявил, что речь шла о «дружеском совете». По его словам, в клинике уже провели расследование. Пациентка же считает, что ее пытались обмануть.

Ранее жительница Бийска, отрицавшая или скрывавшая беременность, внезапно родила здорового мальчика. Женщину доставили из Бийского района с подозрением на внематочную беременность, она жаловалась на боли и уверяла, что не беременна. Врачи отметили, что давно не принимали роды в стенах учреждения, особенно столь стремительные, но все прошло успешно.