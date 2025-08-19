Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:06

Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму

Гинеколог в Подмосковье направила беременную пациентку к гадалке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гинеколог из подмосковной клиники отправила беременную пациентку к гадалке, передает Telegram-канал «ПОТОК». Женщине предложили снять порчу за денежное вознаграждение.

В Люберцах врач одной из клиник не смогла поставить диагноз 20-летней девушке. Она напугала ее возможным абортом и риском рождения ребенка с отклонениями. После этого медик дала контакты «проверенной» гадалки. Пациентка заплатила 5 тысяч рублей за первую встречу, но когда целительница запросила 300 тысяч, поняла, что ее обманывают.

Главврач медучреждения заявил, что речь шла о «дружеском совете». По его словам, в клинике уже провели расследование. Пациентка же считает, что ее пытались обмануть.

Ранее жительница Бийска, отрицавшая или скрывавшая беременность, внезапно родила здорового мальчика. Женщину доставили из Бийского района с подозрением на внематочную беременность, она жаловалась на боли и уверяла, что не беременна. Врачи отметили, что давно не принимали роды в стенах учреждения, особенно столь стремительные, но все прошло успешно.

врачи
Люберцы
беременность
гинекологи
роды
гадалки
экстрасенсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Строители устроили поножовщину в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.