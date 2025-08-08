Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 19:44

Отрицавшая беременность россиянка внезапно стала мамой

В больнице Бийска отрицавшая беременность пациентка внезапно родила

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Бийска, которая отрицала свою беременность или скрывала ее, внезапно родила здорового мальчика, сообщает пресс-служба городской больницы № 2. Новоиспеченная мама не наблюдалась у врачей на протяжении всего срока.

Бригада скорой помощи доставила из Бийского района в городскую больницу женщину с подозрением на внематочную беременность. Пациентка жаловалась на боли внизу живота и отрицала факт беременности.

Давно мы в стенах нашей больницы не принимали роды, особенно такие стремительные. Но, к счастью, все прошло успешно. Действовали четко, слаженно и уверенно. Родился мальчик здоровым, сразу громко закричал. Оценка по шкале Апгар составила высокие девять-десять баллов, — рассказали в медучреждении.

Ранее в Рязанском перинатальном центре родились уникальные близняшки с одной плацентой. Речь идет о редчайшей монохориальной моноамниотической двойне, при которой дети находятся в одном плодном пузыре. Такие случаи встречаются лишь примерно в 1% многоплодных беременностей. Сейчас сестры набирают вес в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

Бийск
беременность
дети
роды
