Необычная двойня родилась в российском перинатальном центре Близняшки с одной плацентой родились в перинатальном центре Рязани

Близняшки с одной плацентой родились в Рязанском перинатальном центре, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на медицинское учреждение. Так называемая монохориальная моноамниотическая двойня рождается крайне редко.

Этот вариант многоплодной беременности отличается не просто общей плацентой у новорожденных. При ней оба ребенка находятся в одном плодном пузыре. Вероятность такой беременности достигает около 1% от всех многоплодных случаев.

Как выяснилось, на свет в перинатальном центре появились две девочки. Сейчас они проходят лечение и набор веса в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

Ранее специалисты перинатального центра в Москве оказали помощь тройняшкам, которые появились на свет на 30-й неделе беременности. Они родились с крайне низкой массой тела.