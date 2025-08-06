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06 августа 2025 в 12:26

Необычная двойня родилась в российском перинатальном центре

Близняшки с одной плацентой родились в перинатальном центре Рязани

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Близняшки с одной плацентой родились в Рязанском перинатальном центре, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на медицинское учреждение. Так называемая монохориальная моноамниотическая двойня рождается крайне редко.

Этот вариант многоплодной беременности отличается не просто общей плацентой у новорожденных. При ней оба ребенка находятся в одном плодном пузыре. Вероятность такой беременности достигает около 1% от всех многоплодных случаев.

Как выяснилось, на свет в перинатальном центре появились две девочки. Сейчас они проходят лечение и набор веса в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.

Ранее специалисты перинатального центра в Москве оказали помощь тройняшкам, которые появились на свет на 30-й неделе беременности. Они родились с крайне низкой массой тела.

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