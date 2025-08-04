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04 августа 2025 в 15:29

Российские врачи 20 дней спасали тройняшек, родившихся раньше срока

В Москве врачи спасли тройняшек, которые родились на 30-й неделе беременности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты перинатального центра Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского в Москве оказали помощь тройняшкам, которые появились на свет на 30-й неделе беременности, следует из сообщения на сайте правительства столицы. Они родились с крайне низкой массой тела.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что врачи боролись за жизнь новорожденных более 20 дней. После успешного лечения детей перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей вместе с матерью. Здесь тройняшки провели три недели, обучаясь самостоятельно дышать и питаться, а также набирая вес и развиваясь.

Пресс-служба уточнила, что многоплодная беременность протекала нормально до 29-й недели, когда у матери диагностировали истмико-цервикальную недостаточность. Это состояние приводит к преждевременному укорачиванию и расширению шейки матки. Женщина попала в больницу для сохранения беременности, но на 30-й неделе у нее отошли воды, и врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения. В результате на свет появились три девочки весом 1360, 1730 и 1430 граммов.

Медицинский персонал смог оказать необходимую помощь новорожденным. Благодаря профессионализму врачей сейчас все девочки и их мать чувствуют себя хорошо и уже выписаны из больницы.

Ранее в Воронеже врачи спасли жизнь 28-летнему пациенту с тяжелой формой диабета. В региональном Минздраве уточнили, что он поступил в критическом состоянии.

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