Российские врачи вернули к жизни пациента с остановившимся сердцем Минздрав: воронежские медики спасли больного диабетом в критическом состоянии

В Воронежской областной больнице № 1 спасли жизнь 28-летнему пациенту с тяжелой формой диабета, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Мужчина поступил в критическом состоянии с уровнем глюкозы, превышающим норму в пять раз, на фоне ожирения третьей степени и обострения панкреатита.

У пациента диагностировали серьезные электролитные нарушения, поразившие работу сердца и нервной системы. Дополнительные обследования выявили поражение печени и поджелудочной железы, а также впервые обнаруженный диабет второго типа.

Сознание пациента было угнетено до степени оглушения, он с трудом дышал <…>. Больной был в критическом состоянии, в любой момент могла начаться кома, каждая минута была на счету, — рассказала заведующая отделением эндокринологии Татьяна Куксова.

После госпитализации в реанимацию состояние мужчины продолжало ухудшаться, потребовав перевода на ИВЛ и экстренных мер по реанимации при остановке сердца. Для борьбы с интоксикацией и острой почечной недостаточностью медики провели курс гемодиализа, одновременно применяя интенсивную медикаментозную терапию.

Благодаря слаженным действиям медицинской команды жизненно важные показатели пациента удалось стабилизировать. После курса лечения мужчину выписали в удовлетворительном состоянии с рекомендациями дальнейшего наблюдения у эндокринолога по месту жительства.

Ранее член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, практикующий диабетолог Анас Альфарадж заявил, что больным сахарным диабетом необходимо не забывать: длительное нахождение на солнце повышает уровень сахара в крови. По его словам, таким людям нужно менять дозировки инсулина, подстраивая их под погоду, чтобы избежать негативных последствий.