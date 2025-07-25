Диабетикам объяснили, о чем им нельзя забывать в жаркую погоду

Диабетикам объяснили, о чем им нельзя забывать в жаркую погоду Врач Альфарадж напомнил больным диабетом о важности смены дозировки инсулина

Больным сахарным диабетом необходимо не забывать, что длительное нахождение на солнце повышает уровень сахара в крови, напомнил член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, практикующий диабетолог Анас Альфарадж. По его словам, которые приводит ТАСС, таким людям нужно менять дозировки инсулина, подстраивая их под погоду, чтобы избежать негативных последствий.

Пассивный отдых на солнце может повысить сахар — за счет жары и обезвоживания. А если человек активен — гуляет, купается, занимается спортом — инсулин работает быстрее, и возрастает риск гипогликемии. Поэтому в жару нужно адаптировать дозировки под ситуацию, — объяснил Альфарадж.

Кроме того, врач призвал следить за местами инъекций. Он отметил, что в жаркую погоду капилляры в подкожной жировой ткани расширяются, из-за чего инсулин начинает всасываться быстрее.

Ранее эндокринолог Станислав Хан предупредил, что сахарный диабет может провоцировать серьезные осложнения — от тромбозов до инсультов и почечной недостаточности. По его словам, «сладкая кровь» повреждает сосуды и ткани, а симптомы нередко остаются незамеченными.