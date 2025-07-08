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08 июля 2025 в 14:15

Названа болезнь, которая может появиться от позднего ужина

The Lancet: поздний ужин повышает риск появления диабета второго типа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поздний ужин может ухудшать способность организма перерабатывать глюкозу и повышать риск нарушения метаболизма, а также появления диабета, сообщает журнал The Lancet. К соответствующему выводу пришли ученые Немецкого института питания человека.

В исследовании приняли участие 92 человека — однояйцевые и разнояйцевые близнецы. В течение пяти дней они вели подробные дневники питания, а также проходили анализ на толерантность к глюкозе. Выяснилось, что чем позже участники ели, тем хуже их организм справлялся с переработкой глюкозы в ночное время.

Как считают эксперты, поздние приемы пищи приводят к нарушениям обмена веществ. На метаболизме сказывается несоответствие между временем еды и внутренними биологическими часами. Подобная привычка может потенциально привести к диабету второго типа, предупредили исследователи.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, что тревога и стресс могут спровоцировать развитие сахарного диабета. Этот риск связан с тем, что при выбросе контринсулярных гормонов, например, адреналина, в организме вырабатывается инсулин.

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