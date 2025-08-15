Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском Подготовивший теракт под Брянском сотрудник ГУР Украины получил 26 лет тюрьмы

Сотрудника ГУР Украины Николая Пашкевича заочно приговорили к 26 годам тюрьмы за подготовку теракта на железной дороге в Брянской области, сообщила пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале. Его обвинили в вербовке исполнителя подрыва.

Вынесен приговор заочно сотруднику второго департамента ГУР Минобороны Украины Николаю Пашкевичу, виновному в вербовке исполнителя теракта, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что заказчиками терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях являются спецслужбы Украины, у следствия нет в этом никаких сомнений. До этого он сообщил, что взрывы на железнодорожных путях и мосту в приграничных регионах России были осуществлены с помощью украинского блока дистанционного управления Lora. По его словам, устройство позволяет производить подрыв на значительном расстоянии от объекта.

Как отметил глава СК, обрушение моста в Брянской области произошло в результате подрыва взрывчатки мощностью около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Также стало известно, что в ходе теракта погибли семь человек, 118 получили ранения.