Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:51

Сотруднику ГУР Украины вынесли приговор за подготовку теракта под Брянском

Подготовивший теракт под Брянском сотрудник ГУР Украины получил 26 лет тюрьмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудника ГУР Украины Николая Пашкевича заочно приговорили к 26 годам тюрьмы за подготовку теракта на железной дороге в Брянской области, сообщила пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале. Его обвинили в вербовке исполнителя подрыва.

Вынесен приговор заочно сотруднику второго департамента ГУР Минобороны Украины Николаю Пашкевичу, виновному в вербовке исполнителя теракта, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что заказчиками терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях являются спецслужбы Украины, у следствия нет в этом никаких сомнений. До этого он сообщил, что взрывы на железнодорожных путях и мосту в приграничных регионах России были осуществлены с помощью украинского блока дистанционного управления Lora. По его словам, устройство позволяет производить подрыв на значительном расстоянии от объекта.

Как отметил глава СК, обрушение моста в Брянской области произошло в результате подрыва взрывчатки мощностью около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Также стало известно, что в ходе теракта погибли семь человек, 118 получили ранения.

Россия
Брянская область
Украина
приговоры
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог рассказал, почему собаки любят охотиться на за тапками
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Режим ЧС ввели в Камчатском крае
Врач рассказала, как силовые тренировки могут быть опасными для сердца
Россияне выбрали наиболее подходящий вариант произношения слова «миллион»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.