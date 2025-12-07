Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Попробуйте невероятно сочную и ароматную запеченную курицу с консервированными персиками, которая станет настоящим открытием для вашего вкуса. Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так.

Уникальность этого сочетания заключается в идеальном балансе вкусов: нежное куриное мясо с пряными травами гармонично сочетается со сладковатыми персиками, которые в процессе запекания карамелизуются и создают изысканный фруктовый соус, а сыр образует аппетитную румяную корочку.

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 1 банка консервированных персиков, 100 г твердого сыра, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец, прованские травы. Куриное филе нарежьте поперек волокон на стейки толщиной 2–3 см, отбейте, посолите, поперчите, смажьте маслом и приправьте травами. Выложите курицу в форму для запекания. Персики нарежьте дольками и равномерно распределите поверх курицы. Сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой сырной корочки.

