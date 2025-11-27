День матери
Курица «Праздничная» в апельсиновом маринаде: простой рецепт изумительных бедер на Новый год

Курица «Праздничная» в апельсиновом маринаде станет главным гастрономическим впечатлением вашего вечера, сочетая легкость приготовления и ресторанный вкус. Рассказываем простой рецепт изумительных бедер на Новый год.

Вам понадобится: 4 куриных бедра, 200 мл свежевыжатого апельсинового сока, 100 г свежей или замороженной клюквы, 2 ст. л. меда, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка. Куриные бедра хорошо промокните бумажным полотенцем, натрите солью, перцем и паприкой. Обжарьте их в сковороде до золотистой кожицы со всех сторон. Переложите бедра в форму для запекания. В сок, оставшийся в сковороде, влейте апельсиновый сок, добавьте мед, выдавите чеснок и доведите до легкого загустения. Полейте этим соусом курицу, рассыпьте вокруг клюкву и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут, поливая выделившимся соком.

Вкус блюда — это фантастическая гармония: сочное, тающее мясо с хрустящей кожицей, насыщенная сладость апельсина и меда, которая переходит в яркую, терпкую кислинку лопнувшей в духовке клюквы. Блюдо выглядит по-праздничному ярко и гарантированно вызовет восторг!

Ранее стало известно, как приготовить мясо под сметанной шубой: простой вариант ужина со свининой без маринования.

Курица «Праздничная» в апельсиновом маринаде станет главным гастрономическим впечатлением вашего вечера, сочетая легкость приготовления и ресторанный вкус. Рассказываем простой рецепт изумительных бедер на Новый год.
4 куриных бедра
200 мл свежевыжатого апельсинового сока
100 г свежей или замороженной клюквы
2 ст. л. меда
2 зубчика чеснока
соль, перец, паприка
Куриные бедра хорошо промокните бумажным полотенцем, натрите солью, перцем и паприкой. Обжарьте их в сковороде до золотистой кожицы со всех сторон.
Переложите бедра в форму для запекания. В сок, оставшийся в сковороде, влейте апельсиновый сок, добавьте мед, выдавите чеснок и доведите до легкого загустения.
Полейте этим соусом курицу, рассыпьте вокруг клюкву и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 35-40 минут, поливая выделившимся соком.
