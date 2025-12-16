Семга, цитрус и адыгейский сыр — этот салат влюбляет в себя с первой ложки: настоящий праздник в тарелке

Этот салат — смелый и очень удачный эксперимент со вкусами. Нежная слабосоленая семга встречается с сочными, солнечными дольками апельсина, создавая потрясающий контраст. Адыгейский сыр и яйца смягчают этот союз, добавляя сливочные и нейтральные ноты, а майонезная заправка связывает все слои в гармоничное, праздничное и очень легкое блюдо.

Яйца (2 шт.) отвариваю вкрутую, остужаю, очищаю и натираю на средней терке. Выкладываю ровным слоем на дно салатника (желательно прозрачного). Слегка смазываю этот слой майонезом (1 ст. л.).

Адыгейский сыр (60 г) натираю на той же терке. Выкладываю вторым слоем поверх яиц и также смазываю майонезом. Солю и перчу по вкусу (учитывая, что рыба уже соленая).

Слабосоленую семгу (80 г) нарезаю тонкими полосками или небольшими кубиками. Равномерно распределяю поверх сырного слоя.

Апельсин (80 г) очищаю от кожуры и белых пленок. Мякоть нарезаю небольшими кубиками, стараясь, чтобы стекало как можно меньше сока. Аккуратно выкладываю апельсин завершающим слоем.

Накрываю салат пищевой пленкой и убираю в холодильник минимум на 1 час, чтобы слои пропитались. Перед подачей можно слегка украсить зеленью.

