Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:24

Семга, цитрус и адыгейский сыр — этот салат влюбляет в себя с первой ложки: настоящий праздник в тарелке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — смелый и очень удачный эксперимент со вкусами. Нежная слабосоленая семга встречается с сочными, солнечными дольками апельсина, создавая потрясающий контраст. Адыгейский сыр и яйца смягчают этот союз, добавляя сливочные и нейтральные ноты, а майонезная заправка связывает все слои в гармоничное, праздничное и очень легкое блюдо.

Яйца (2 шт.) отвариваю вкрутую, остужаю, очищаю и натираю на средней терке. Выкладываю ровным слоем на дно салатника (желательно прозрачного). Слегка смазываю этот слой майонезом (1 ст. л.).

Адыгейский сыр (60 г) натираю на той же терке. Выкладываю вторым слоем поверх яиц и также смазываю майонезом. Солю и перчу по вкусу (учитывая, что рыба уже соленая).

Слабосоленую семгу (80 г) нарезаю тонкими полосками или небольшими кубиками. Равномерно распределяю поверх сырного слоя.

Апельсин (80 г) очищаю от кожуры и белых пленок. Мякоть нарезаю небольшими кубиками, стараясь, чтобы стекало как можно меньше сока. Аккуратно выкладываю апельсин завершающим слоем.

Накрываю салат пищевой пленкой и убираю в холодильник минимум на 1 час, чтобы слои пропитались. Перед подачей можно слегка украсить зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Сербские чевапчичи на шпажках — ароматные колбаски с паприкой: выручают, когда нет времени
Общество
Сербские чевапчичи на шпажках — ароматные колбаски с паприкой: выручают, когда нет времени
Этот рулет не долетает до холодильника. Делаю из лаваша с крабовыми палочками и сыром. Сметано-чесночный крем сводит всех с ума
Общество
Этот рулет не долетает до холодильника. Делаю из лаваша с крабовыми палочками и сыром. Сметано-чесночный крем сводит всех с ума
Рыба по-французски для фееричного ужина — готовлю нежное филе под шубкой и с пикантным соусом
Общество
Рыба по-французски для фееричного ужина — готовлю нежное филе под шубкой и с пикантным соусом
Рецепт-находка для праздника: утка в медово-цитрусовой глазури
Семья и жизнь
Рецепт-находка для праздника: утка в медово-цитрусовой глазури
Салат «Огненный калейдоскоп» на Новый год — яркий вкус и минимум усилий для праздничного стола
Общество
Салат «Огненный калейдоскоп» на Новый год — яркий вкус и минимум усилий для праздничного стола
еда
рецепты
рыба
апельсины
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума создаст объединение для защиты молодежи от экстремистских движений
«Драка будет сильнейшая»: экс-нардеп о причинах возможных конфликтов в Раде
Детскую областную больницу закрыли на карантин в одном городе
«Идиоты»: Шарий возмутился из-за аплодисментов Зеленскому в Нидерландах
Раскрыта новая подробность о квартире Долиной
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по делу Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.