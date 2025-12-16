Раскрыто главное преимущество российского дрона-дробовика «Форс»

Российский дрон «Форс» уничтожает БПЛА самолетного типа со стопроцентной эффективностью, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Кроме того, по его словам, отечественный беспилотник успешно справляется с наземными целями.

ВС РФ стали широко использовать дроны противовоздушной обороны. Такой беспилотный перехватчик гораздо дешевле ракеты, даже самой недорогой. Чем ценен российский «Форс»? Здесь установлено два ствола с дробью, которые 100% поражают БПЛА самолетного типа, причем используется искусственный интеллект. Оператор наводит дрон на цель, а дальше искусственный интеллект захватывает ее, подводит беспилотник к цели и фактически удерживает ее в зоне поражения дробовика, который крепится снизу к дрону «Форс», — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что дрон «Форс» обладает значительной дальностью поражения, которая сравнима с расстоянием полета ракет малой и средней дальности. По словам военэксперта, эффективность и результативность этого беспилотника могут быть выше, чем у зенитно-ракетного комплекса.

Кроме того, с ним осуществляется цифровая связь, что резко поднимает защищенность. Главная особенность стрельбы из дробовика — отдача, которая приводит, как правило, к тому, что дрон не в состоянии поразить цель. Мы эту проблему решили. Это позволяет уничтожать как БПЛА самолетного типа, так и пехоту на земле, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области начали применять дрон-дробовик «Форс» для нейтрализации украинских беспилотников самолетного типа. Новый аппарат оснащен элементами искусственного интеллекта.