10 января 2026 в 07:21

«Вбивает клин»: на Западе раскрыли следствия развертывания «Орешника»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Развертывание российской ракетной системы «Орешник» усугубило раскол в НАТО, заявил австрийский полковник Маркус Райснер в беседе с газетой Berliner Zeitung. По его мнению, при этом источником разногласий стала не сама ракета, а шаги президента США Дональда Трампа и его интерес к Гренландии.

Это развертывание усиливает тягу Трампа к Гренландии. Этим он еще глубже вбивает клин в НАТО, — отметил Райснер.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил России в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом «Орешник». Целью российской армии стали критически важные объекты на Украине.

Тем временем удар российской ракеты «Орешник» по Украине вызвал активное обсуждение среди читателей немецкой газеты Die Welt. Пользователи отметили, что эта атака демонстрирует готовность ВС РФ поражать потенциальные военные силы Запада в западной части Украины. Еще один пользователь отметил, что подразделения западных сил при их отправке на Украину «будут законными целями». Другой выразил скепсис относительно заявлений о нехватке ресурсов у России.

