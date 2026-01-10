Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 07:16

Пушков озвучил два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией

Пушков усомнился в инициативе Мелони возобновить диалог с Россией

Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони о новом диалоге с Россией и назначении спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию подразумевает два вопроса, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале. По его словам, неясно, с кем и о чем вести переговоры, учитывая, что практически никто из европейских лидеров не поддерживает идею контакта с РФ.

Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС?написал он.

Второй вопрос связан с тем, что Евросоюз склоняется к поддержке всех требований Киева, из-за чего нет основы для продуктивной встречи, констатировал сенатор.

До этого Мелони выразила мнение, что Европе пришло время говорить с Россией. При этом политик считает, что пока не сложились условия для возвращения Москвы в формат G7, но не исключила это в будущем.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт. Эксперт считает, что слова лидеров ЕС о стремлении к миру — это лишь прикрытие для прямо противоположных целей, которых Европа хочет достичь с помощью ввода миротворческих сил в страну.

Джорджа Мелони
Украина
Алексей Пушков
переговоры
